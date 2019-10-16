Какой сегодня праздник

16 октября свой профессиональный праздник отмечают анестезиологи и руководители всех уровней. В мире - день хлеба и продовольствия. Именины - у Ивана, Дениса, Павла и Петра.

Международные праздники

В мире отмечают день хлеба и продовольствия. Праздники призваны напомнить обществу о проблемах голода и нищеты. Изначально белый хлеб считали едой для высшего сословия, а серый - для бедноты. Только в 20 веке в мире узнали, что ржаной хлеб даже полезнее.

Сегодня День босса - праздник бригадиров и директоров, администраторов, менеджеров, CEO и отчасти президента. День руководителя отмечают в Европе, США, Канаде, Австралии и Южной Африке. В Украине он стал популярным в силу того, что работа шефа считается самостоятельной профессией. Она требует высокой отдачи и ответственности за подопечных, зачастую рабочие дни начальника не предполагают длительного отпуска.

Всемирный день анестезиолога - профессиональный день специалистов, которые проводят обезболивание перед хирургическими операциями, для лечения зубов или травм. Первую анестезию провели в 1846 году зубной врач Уильям Мортон вместе с наставником Чарльзом Джексоном.

События и даты

В 1793 году в возрасте 38 лет в Париже казнили королеву Франции Марию-Антуанетту. Она прославилась как самая бесчестная королева, которая тратила государственные деньги на развлечения и наряды.

В 1813 началась Битва под Лейпцигом. Она закончилось 19 октября поражением армии Наполеона.

В 1923 основали кинокомпанию The Walt Disney Company, которая знаменита такими фильмами как "Король Лев", "Покахонтас, "Горбун из Нотр-Дама" и др.

В 1979 году в Киеве начал работать театр "Дружба".

В 1983 создали группу "Мумий Тролль".

Сегодня 165 лет со дня рождения писателя и великого эстета Оскара Уайльда, который получил известность благодаря таким произведениям как "Портрет Дориана Грея", "Соловей и роза", "Мальчик-звезда".

В 1936 году умер советский серийный убийца Андрей Чикатило.

Именины

День ангела у Дениса, Ивана, Павла, Петра.