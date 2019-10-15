На межправительственном уровне будет решаться вопрос возвращения Украине из Латвии денежных средств бывших высокопоставленных украинских чиновников. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Эти средства были арестованы в Латвии в рамках борьбы с отмыванием грязных денег, а затем латвийская сторона взыскала их в государственный бюджет.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

Напомним, что осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы $32 млн и CHF72 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Латвия окончательно отказала Иванющенко в возврате конфискованных 26 млн.

Также мы разбирались, что на самом деле конфисковал суд в Краматорске.