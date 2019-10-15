У Рябошапки заявили, что вопрос возврата конфискованных Латвией денег украинских экс-чиновников будут решать на уровне правительств
На межправительственном уровне будет решаться вопрос возвращения Украине из Латвии денежных средств бывших высокопоставленных украинских чиновников. Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Эти средства были арестованы в Латвии в рамках борьбы с отмыванием грязных денег, а затем латвийская сторона взыскала их в государственный бюджет.
"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что указанные средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.
Напомним, что осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы $32 млн и CHF72 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что Латвия окончательно отказала Иванющенко в возврате конфискованных 26 млн.
Также мы разбирались, что на самом деле конфисковал суд в Краматорске.