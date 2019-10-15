Обжаловавший свой арест экс-депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Сергей Пашинский отметил свой день рождения в камере следственного изолятора. Вчера, 14 октября, подследственному исполнилось 53 года.

Известно, что Сергей Пашинский родился в 1966 году в Ровенской области.

Напомним, Пашинский был одним из самых влиятельных депутатов предыдущего созыва Верховной Рады. Видимо, поэтому дело против него несколько раз останавливали - и даже признавали экс-нардепа потерпевшим.

Как сообщалось, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского на два месяца за то, что в январе 2016 года тогда еще нардеп выстрелил в жителя области Вячеслава Химикуса из своего зарегистрированного пистолета макри Glock 19 и прострелил ногу пострадавшему.

Также мы сообщали, что адвокаты бывшего народного депутата Верховной Рады Сергея Пашинского 11 октября обжаловали его арест.