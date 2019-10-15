В Верховную Раду позвали 18 октября выступить перед депутатами министра обороны Андрея Загороднюка, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Как сообщает "112 Украина", глав ведомств пригласил председатель парламента Дмитрий Разумков на сегодняшнем заседании Согласительного совета.

"Мы приглашаем министра обороны, министра энергетики и главу МИД Пристайко", - сказал Разумков.

Кроме того, в начале работы Согласительного совета спикер сообщил, что Час вопросов к правительству будет посвящен определенным темам, которые уже определены заранее.

Ранее "Страна" анонсировала, что Час вопросов к правительству пройдет в Верховной Раде IХ созыва впервые. Он ожидается на текущей неделе, 18 октября.

Также мы писали, что в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц собираются создать Совет семей погибших защитников Украины.