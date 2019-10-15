Председатели украинских делегаций в Парламентской ассамблее НАТО и Парламентской ассамблее ОБСЕ в скором времени отчитаются перед Верховной Радой о результатах своей работы. Об этом со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова сообщает УНН.

Спикер анонсировал выступление глав украинских делегаций во время заседания Согласительного совета 15 октября.

"На прошлой неделе состоялись сессии Парламентской ассамблеи НАТО и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Главы украинских делегаций должны представить перед парламентом доклад о ходе и результатах этих мероприятий. Я надеюсь, что мы их услышим вскоре", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" писала, что 14 октября бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на поддерживаемый его партией марш "Нет капитуляции!", а выступил в Лондоне на парламентской ассамблее НАТО.

Мы также сообщали, что в конце сентября главами украинских делегаций в ПА ОБСЕ и ПА НАТО были избраны нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Егор Чернев.