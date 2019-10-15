В коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда Украины подтвердили отмену запрета на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли на территории Киева. Ранее он действовал с 23:00 до 10:00 часов.

Соответствующее постановление от 7 октября опубликовано в Едином госреестре судебных решений (ЕРДР), передают Украинские Новости.

Было принято решение оставить без удовлетворения кассационную жалобу Киеврады на постановление Окружного административного суда Киева от 6 июля 2017 и постановление Киевского апелляционного административного суда от 5 октября 2017, согласно которым признавалось противоправным и отменялось решение Киевсовета от 22 сентября 2016 года о запрете продажи алкоголя в определенное время.

Исковые требования были обоснованы тем, что решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя ночью нарушает предписания закона о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

При этом истцами отмечено, что ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены полномочия Киеврады на установление запретов и ограничений в стационарных объектах торговли реализации таких напитков, а Киеврада имеет право лишь на установление таких ограничений на время проведения массовых мероприятий.

Анализ норм законодательства свидетельствует, что к полномочиям органов местного самоуправления относится исключительно установление режима работы предприятий, учреждений и организаций сферы обслуживания независимо от форм собственности.

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