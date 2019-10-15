В Харьковской области мужчина избил насильника своей жены и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"27-летний житель поселка Шевченково Купянского района застал насильника во время совершения преступления", - уточнили в полиции.

Уточняется, что ночью 13 октября в дежурную часть полиции обратилась жительница поселка Шевченково Купянского района с заявлением об изнасиловании.

Как выяснили полицейские, потерпевшая находилась в кафе неподалеку от ее дома. Она вместе с мужем отдыхала в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила.

"У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж пострадавшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", - рассказали в полиции.

25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Следственным отделом Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области информацию по данному факту было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину, который нанес телесные повреждения, задержали сотрудники уголовного розыска. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения. Другой злоумышленник, которому после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования, может отправиться за решетку на 5 лет.

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