Федеральные прокуроры Манхэттена получили доступ к данным о банковских счетах личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в рамках расследования о возможном нарушении законов о лоббировании во время его деятельности в Украине. Об этом пишет The Hill.

"Исследования банковских документов Джулиани и деловых связей в Украине свидетельствуют о том, что следователи уделяют внимание анализу его взаимодействия с государством", - говорится в сообщении.

По данным источников The Wall Street Journal, следователей интересует информация об участии Джулиани в коммерческих сделках в Украине и его встречах в нашей стране, а также то, что его фирма делала "для мэра украинского города". Вероятно речь идет о киевском градоначальнике Виталии Кличко.

Расследование включает любую причастность Джулиани к обвинениям, связанным с финансированием предвыборной кампании его бизнес-партнерам Льву Парнасу и Игорю Фруману.

Адвокат Трампа, прокомментировал данную информацию и заявил, что ему не сообщали о проведении расследования, а его банковские документы в полном порядке.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп прокомментировал обыски у своего адвоката Джулиани и назвал происходящее охотой на ведьм.

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