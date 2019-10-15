В августе 2019 года ученые Университета Данди (Шотландия) решили провести фотосъемку Альп, повторяющую фотомаршрут швейцарского пилота, фотографа и популяризатора авиации Вальтера Миттельхольцера. В конце лета 1919 года он пролетел над самой высокой точкой Альп, горой Монблан, и сфотографировал местные ландшафты.

Сравнение новых снимков с кадрами 100-летней давности показало, как в Альпах тает лед. Об этом сообщает Hi-tech.

Ледник Монблан Боссон в 1919 (слева) и 2019 годах. Фото: Walter Mittelholzer, ETH-Bibliothek Zürich / Dr Kieran Baxter, University of Dundee

"Масштабы потери льда сразу же стали очевидны, когда мы поднялись в небо, но только путем сравнения изображений, сделанных из одной точки, можно было увидеть перемены за последние 100 лет, - говорит Киран Бакстер. - Это был захватывающий и душераздирающий опыт, особенно зная, что таяние сильно ускорилось за последние несколько десятилетий".

Ледник Аржантье в 1919 (слева) и 2019 годах. Фото: Walter Mittelholzer, ETH-Bibliothek Zürich / Dr Kieran Baxter, University of Dundee

Также Вальтер Миттельхольцер сыграл ключевую роль в популяризации коммерческих авиаперевозок в Швейцарии. По иронии судьбы как раз эта отрасль сейчас вносит один из наибольших вкладов в таяние горных ледников.

Ледник Мер де Глас в 1919 (слева) и 2019 годах. Фото: Walter Mittelholzer, ETH-Bibliothek Zürich / Dr Kieran Baxter, University of Dundee

Как сообщала "Страна", в Альпах недалеко от города Лейташ, на границе Австрии с Германией, самолет врезался в скалу на высоте двух километров. Погибли три человека.

Также стало известно, что четверых человек, попавших под лавину в районе швейцарского курорта Кран-Монтана, удалось спасти.