Погода в Киеве будет радовать теплом еще около 10 дней - до 24-25 октября. А затем может похолодать, небо затянут тучи, начнет моросить дождь, а ночью температура упадет до нуля.

Мы собрали данные шести погодных ресурсов, чтобы выяснить, какой будет погода в Киеве в ближайшие 10 дней, и сколько еще продлится "бабье лето", когда можно успеть насладить солнцем и теплом.

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие 5 дней. По данным этого ресурса, в Киеве продлится солнечное "бабье лето". С 15 по 17 октября дневная температура будет на уровне +22...+23, ночью +7...+9. К концу недели дневная температура снизится на пару градусов: до +16...+18, ночью +7...+9.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua дает прогноз на ближайшие 10 дней. По его данным теплая и сухая погода продлится минимум до 20 октября. Дневная температура на этой неделе будет на уровне +20...+21. Ночью +9...+13. Со следующей недели днем будет немного прохладней - +17...+19. Ночью +9...+10.

Gismeteо

Сайт Gismeteо также прогнозирует, что следующие 10 дней октября будут солнечными и теплыми. На этой неделе днем будет держаться температура +18...+20 днем и +9...+12 ночью. Со следующей недели днем воздух будет прогреваться до +16...+18 днем и +7...+9 ночью.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua показывает, что в ближайшие 10 дней днем термометры будут показывать в среднем +19...+22. Ночью +11...+13. Похолодание начнется с 25 октября. С этого дня небо затянут тучи, а температура воздуха постепенно опустится с +15 до +6. А ночью 29 октября ночью температура спустится до 0.

При этом стоит не забывать, что это примерный прогноз, поскольку сами синоптики говорят, что точный можно получить не более, чем за три дня.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что в ближайшие дни погода будет преимущественно солнечной. Самым теплым днем будет 15 октября, когда температура поднимется до +23. В среду и четверг, 16 и 17 октября, будет до +22 днем и +7 ночью. Такая погода продержится до конца недели.

23 октября и 24 октября, днем немного похолодает: до +17...+18.

Наталья Диденко

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что эта неделя предстоит сухой и малооблачной. В целом будет теплая октябрьская погода - "бабье лето.