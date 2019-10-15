Расследователи нашли в открытых источниках фото со свадьбы дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, на которых видно мужчину, похожего на шпиона ГРУ Анатолия Чепигу ( "творческий" псевдоним - Руслан Боширов). Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на совместное расследование с Bellingcat.

"Эти снимки подтверждают связь с российской военной разведкой и самого Чепиги, и генерал-майора Андрея Аверьянова, командира воинской части №29155, которая входит в состав ГРУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные фото Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится в Подмосковье на берегу Сенежского озера - в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "сил специальных операций".

Британские власти считают, что именно русские "Руслан Боширов" и "Александр Петров" ответственны за попытку отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери Юлии.

Фото: svoboda.org

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз еще на год продлил санкции против России из-за отравления Скрипалей.

Также мы сообщали, что в британской полиции сообщили, что от "Новичка" при отравлении Скрипалей пострадал не один, а двое полицейских.