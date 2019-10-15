Российские и украинские социологи в совместном исследовании зафиксировали рекордное после аннексии Крыма улучшение отношения россиян к Украине - 56% опрошенных высказались позитивно по отношению к другой стране. Эксперты связывают это со сменой президента Украины и риторики Москвы, пишет РБК.

Такие выводы сделаны на основе совместного исследования "Левада-центр" и "Киевского международного института социологии" (КМИС) об отношении жителей России и Украины друг к другу.

Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

В обеих странах преобладает мнение, что оба государства должны быть независимыми и дружественными - с открытыми границами, без виз и таможен.

Россияне повернулись к Украине

По данным исследования, за период с февраля по сентябрь 2019 года в полтора раза выросла доля россиян, оценивающих свое отношение к Украине как "хорошее". Положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо), что является максимальным показателем в период начиная с апреля 2014 года.

В сентябре 2013 года к Украине относились хорошо 69% респондентов. В марте 2014 года (после Евромайдана и на фоне референдума о присоединении Крыма к России) позитивное отношение к соседней стране снизилось до 52%.

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины в апреле этого года и первые шаги на взаимодействие (в том числе произошедший обмен удерживаемыми лицами) переломили доминирование "плохого" отношения россиян к соседней стране", - предположила социолог "Левада-центра" Карина Пипия и добавила, что такое негативное отношение сохранялось в "посткрымский" период.

"Симпатии россиян в президентской гонке в Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу Петра Порошенко, который рассматривался строго негативно", - пояснила Пипия.

Апрельский опрос "Левада-центра" показал, что практически треть опрошенных россиян в апреле 2019 года желали победы Зеленского, в то время как Порошенко поддерживали 2% респондентов.

Украинцы скорее хорошо относятся к России

Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю 2019 года существенно не изменилось. Если в феврале 2019 года хорошо к России относились 57% украинцев (15% очень хорошо и 42% в основном хорошо), то в сентябре - 54% (16% очень хорошо и 38% в основном хорошо).

"Данные социологов не дают оснований делать вывод о реальном ухудшении отношения украинцев к России, поскольку изменения находятся в рамках ошибки выборки (3–3,5%)",- считает гендиректор КМИС Владимир Паниотто. С этим согласна Пипия, которая отмечает, что жители Украины в период конфликта на юго-востоке страны значительно чаще декларировали положительное отношение к России.

"Если смотреть на динамику украинского общественного мнения, то в Украине тренд на потепление отношения к России начался еще в 2015 году, и по настоящее время это идущая вверх кривая с незначительными колебаниями",- замечает Пипия. Теперь же отношение жителей двух стран к соседям сравнялось (за счет роста доли россиян, настроенных положительно), хотя ранее уровень "хорошего" отношения к соседнему государству был выше среди жителей Украины."

"В условиях войны это очень неплохие результаты", - заявила директор украинского социологического фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. По ее словам, более позитивным отношением к России отличаются украинцы старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, которые воспринимают конфликт как нечто временное, что нужно пережить. К России традиционно лучше относятся и жители юга и востока Украины.

За открытые границы

Второй вопрос социологов касался того, как, по мнению респондентов, должны выглядеть отношения России с Украиной.

В российском общественном мнении последний год снижается доля респондентов, которые выступают за закрытые границы и визы с Украиной - с трети (32%) в прошлом сентябре до четверти (23%) в этом. Еще 54% - сторонники того, чтобы оба государства были независимыми и дружественными, с открытыми границами, без виз и таможен.

"В обеих странах есть надежда на улучшение двусторонних отношений", - считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Он связывает это с двумя факторами: сменой правящей команды в Украине и нарастающей усталостью от конфликта с обеих сторон.

"Общество и в России, и в Украине не было полностью готово к жесткому противостоянию. И там и там было желание не смириться с реальностью, а развернуть ситуацию ко времени, когда не было конфликта", - полагает эксперт.

"Другое дело, будет ли устойчивым это "потепление" или ожидания перемен к лучшему быстро рассеются", - говорит Пипия.

С ней соглашается и Игнатов, считающий, что надежды респондентов на потепление отношений стран - нестабильное состояние. По его мнению, тот факт, что все хотят нормализации отношений, не означает, что все в нее верят. А позитивные ожидания могут быстро смениться апатией или негативом, если не будет прогресса в отношениях двух стран.

Гендиректор КМИС Паниотто причиной изменения отношения россиян к Украине называет смену информполитики Москвы. Он предположил, что раз в России общественное мнение в значительной мере зависит от федерального телевидения, то его динамика связана с изменением риторики власти, и напомнил, что Владимир Путин 3 октября на Валдайском форуме публично раскритиковал российские СМИ, которые выставляют Украину в невыгодном свете.

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