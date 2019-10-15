Трамп поговорил с Эрдоганом по телефону и потребовал прекратить огонь и убираться из Сирии - Майк Пенс
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии и вывести оттуда войска.
Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс, как передает Reuters.
По словам Пенса, США не давали Турции зеленый свет на вторжение в Сирию. "Мы просто не будем и дальше терпеть турецкое вторжение в Сирию", - добавил вице-президент.
Так же по его словам, он лично направится на Ближний Восток по поручению Трампа.
Напомним, что Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее цель, как утверждает Анкара, заключается в вытеснении курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и "Сирийских демократических сил" (SDF) от границы и создание зоны безопасности.
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