На нынешней рабочей неделе в Верховной Раде IХ созыва впервые пройдет Час вопросов к правительству. Также во втором чтении планируют рассмотреть законопроект про обличителей коррупции и определятся, создавать ли парламентскую Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования деятельности ряда телеканалов. Об этом сообщается на сайте парламента.

После длинных выходных сегодня, 15 октября, состоится заседание согласительного совета Рады, а затем начнется пленарное заседание.

В начале заседания депутаты включат дополнительные вопросы в повестку дня сессии, а затем будут рассматривать законопроекты во втором чтении.

Первый в этом перечне - обозначенный неотложным президентский законопроект о сокращении состава Верховного суда с 200 до 100 человек и изменении порядка назначения членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Депутаты намерены внести изменения в регламент Верховной Рады, в том числе ввести санкции за прогулы народных избранников. Так же в планах - рассмотрение во втором чтении поддержанного предыдущим созывом законопроекта о новых воинских званиях сержантского и старшинского состава ВСУ.

В среду, 16 октября, в Раде пройдет день ратификаций. В частности, рассмотрят соглашение с Кипром и Великобританией об избежании двойного налогообложения; соглашение с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг, 17 октября, нардепы планируют начать работу с рассмотрения во втором чтении законопроектов, обозначенных президентом, как неотложные: об обличителях коррупции, аудите безопасности автодорог, верификации и мониторинге государственных выплат, а также законопроект, который упростит выявление контрафактных товаров на границе; об обращении с радиоактивными отходами.

Также нардепы решат, создавать ли ВСК для расследования деятельности ряда телеканалов.

В первом чтении рассмотрят президентский и альтернативный законопроекты о деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).

План работы содержит еще несколько законопроектов в первом чтении - о моратории на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений; обращении с опасными отходами, о госрегулировании в сфере моющих средств.

Проголосуют за включение в повестку дня, а затем и рассмотрят правительственный проект изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин", направленный на упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территориальных общин Крыма и областей.

В пятницу, 18 октября, состоится Час вопросов к правительству в Верховной Раде IХ созыва, после чего парламент намерен рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада включила в повестку дня законопроект об изменениях закона о банкротстве.

Также мы сообщали, что обещанный Зеленским новый закон об особом статусе Донбасса в Раде пока никто не готовит.