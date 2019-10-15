Соединенные Штаты Америки оставили без виз 18 дипломатов России, которые планировали принять участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин во время заседания Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, пишут российские СМИ.

"За эту неделю ни одной визы выдано не было", - заявил Геннадий Кузьмин.

В частности, в визе было отказано переводчику, который должен был переводить выступления российской делегации на английский язык.

Напомним, что в конце сентября 10 членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Тогда Москва посчитала несостоятельным объяснение США о технических причинах отказа.

Также мы сообщали, что в Евросоюзе не будут давать визы крымчанам по паспортам России, выданным после 2014 года.