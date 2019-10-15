Четыре человека погибли в результате ДТП, которое произошло в Николаевской области. В числе погибших - семилетняя девочка. Также семь человек получили травмы и доставлены в больницу. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ НП.

Автомобили "Москвич-2141" и Opel Vectra столкнулись в понедельник, 14 октября, около 19:30 на 103 км автодороги "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе.

В результате столкновения 48-летний водитель "Москвича" и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка, а также пассажирка Opel Vectra погибли.

На месте трагедии работали следователи и криминалисты областного управления полиции, а также спасатели.

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц". Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Фото: mk.npu.gov.ua

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