Сборная Украины, вчера, 14 октября, одержала уверенную победу над сборной Португалии и досрочно вышла на Евро-2020 с первого места в группе В. Нашу команду уже никто не сможет догнать, даже действующие чемпионы Европы во главе с КриРо.

Главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции не скрывал своих эмоций и заявил, что гордится игроками.

Андрей Шевченко и его команда подарили радость всей Украине, фото: Павел Кубанов/ffu.ua

"У меня очень много эмоций, сейчас я очень счастлив. Хочу поблагодарить Украину и Киев за поддержку. Стадион дал команде импульс, особенно когда мы остались вдесятером. Я горжусь игроками, я увидел на поле настоящих львов. Оценивая этот отборочный цикл, который мы прошли вместе, я могу поблагодарить футболистов за отдачу и за игру, которые они показывали.

Также хочу выразить благодарность португальской команде за высококачественный футбол в ее исполнении. Нам было вдвойне приятно получить путевку в игре с таким соперником. И последнее - я выполнил свое обещание, данное после завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018, когда сказал, что болельщики могут бронировать билеты на Евро", - сказал Андрей Шевченко в начале общения с масс-медиа, как передает пресс-служба УАФ.

- Вы победили чемпионов Европы. Не пора ли самим становиться чемпионами?

- Это высокая планка, к которой нужно идти постепенно. Команда сейчас демонстрирует прогресс, и это хорошо.

- Насколько ожидаемым для вас был быстрый гол, и какие коррективы вы вносили после удаления Степаненко и мяча Криштиану Роналду?

- Мы играли дома. Первый тайм провели хорошо, наконец забили со стандарта. Наша работа над этими ситуациями не проходит даром. Что касается концовки матча, когда мы остались в меньшинстве, то мы смотрели на состояние игроков. У Миколенко было повреждение, мы не знали, выдержит ли темп до конца Ярмоленко, но он выдержал. Все игроки отдали много сил, но мы устояли.

- Не удивило вас отсутствие Бруно Фернандеша и других исполнителей в стартовом составе сборной Португалии?

- В Португалии столько качественных игроков, что не стоит на это обращать внимание. Я мог бы удивиться, разве что если бы в их составе не было Криштиану Роналду. У этой команды целая плеяда молодых талантливых футболистов. Играя рядом с такими звездами, как Роналду, они быстро растут.

- Круг, который вы построили после матча - это экспромт?

- Да, это был экспромт. Подобное не готовят. Мы решили поблагодарить таким образом болельщикам за поддержку. В раздевалке все хорошо, все ребята веселые. Сейчас поедем, поужинаем где-то вместе, теперь можно немного расслабиться.





Сборная Украины благодарит болельщиков, скриншот телетрансляции Футбол 1

- Думали ли вы уже о том, на что способна эта команда на Евро-2020?

- Надо сначала дождаться жеребьевки финального турнира, узнать, какие нам выпадут соперники. Пройдет время, мы посмотрим на молодых игроков, которые будут появляться. Пройдет подготовка к турниру, потом будем ставить задачи. Будущее у этой команды есть, а конкретные цели будем определять уже непосредственно перед Евро.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что тренер Португалии Сантуш объяснил причины поражения: "Украина держала нас в напряжении всю игру".