Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию британского парламента, но при этом она не надела корону, которая традиционно используется во время этой церемонии, сообщает Meduza.

Королева произнесла свою 65-ю по счету тронную речь, посвященную приоритетам кабинета министров на ближайший год. Она подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября, а также пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи.

СМИ заметили, что Елизавета II не надела корону, которая украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. В документальном фильме BBC "Коронация" Елизавета II называла корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет. При этом за все время своего правления королева всего дважды открывала сессию парламента без короны на голове - в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке.

На этот раз она была в парадной одежде и с бриллиантовой диадемой Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. Тем временем корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.

Ранее "Страна" писала о том, что Елизавета II не станет оплачивать свадьбу своей внучки Беатрис, которая выходит за итальянца.

Также мы сообщали, что премьер Великобритании не хочет уходить в отставку и ждет, пока его уволит королева Елизавета II.