Срок эксплуатации плотины Днепровской ГЭС хотят продлить на 50 лет. Для этого нужна масштабная реконструкция, которая может начаться через два года. Об этом во время поездки в Запорожье заявил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает Укринформ.

"Сегодня мы вместе с иностранными партнерами проводим техническую экспертизу и потом будем принимать решение, какие меры необходимо предпринять, чтобы продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет", - сказал Сирота.

По его словам, сейчас ведется разработка проекта, ведь оставлять мостовой переезд через плотину в нынешнем виде опасно.

"Консольного типа, каким он является на сегодня, переезд, скорее всего, не будет. Скорее всего - будет двухъярусный", - спрогнозировал Сирота.

Осуществлять реконструкцию будут за средства "Укргидроэнерго". О какой сумме идет речь - станет известно после обследования сооружения.

Уточним, что ДнепроГЭС является старейшей станцией Днепровского каскада, ее ввели в эксплуатацию в 1932 году.

Ранее "Страна" писала о том, что плотину ДнепроГЭСа до октября перекроют для грузовиков из-за ремонта.

Также мы сообщали, что нацгвардеец спас юную девушку, которую "Синий кит" заставлял спрыгнуть с плотины Днепрогэса.