США, как и обещали, ввели санкции против Турции за ее военную операцию на севере Сирии против военных частей курдов.

О введении санкций сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter.

Санкции США начинают действовать против действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Президент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50% и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - так же заявил Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что Турция заявила о нейтрализации 550 боевиков с начала операции в Сирии.