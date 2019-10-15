Вчера, 14 октября, сборная Украины в великолепном стиле обыграла команду Португалии (2:1) и досрочно вышла на Евро-2020 и причем с первого места в группе В.

Главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего разочарования и попытался объяснить фиаско.

"Мы начали игру расчетливо, но после бурного начала со стороны соперника стали создавать моменты. И Криштиану Роналду пытался что-то сделать, мы рисковали, были опасные угловые... Но Украина держала нас в напряжении весь матч. После перерыва у соперника уже не было много моментов, мы добавили в классе, но в футболе бывает так, что не все получается. Иногда нам не хватало выдержки, а Украина этим воспользовалась. У них была своя стратегия, которой они придерживались", - рассказал Фернанду Сантуш, как передает пресс-служба УАФ.

Фернанду Сантуш проиграл Андрею Шевчено, фото: fpf.pt

Напомним, ранее "Страна" приводила все результаты матчей и положение команд в группе В отбора на Евро-2020, где играет сборная Украины.