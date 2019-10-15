Президент США Дональд Трамп ясно и четко дал понять, что не собирается ввязываться в большую войну на Ближнем Востоке из-за военной операции Турции против курдов на севере Сирии.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"После 100% победы над халифатом ИГИЛ я вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам, почему мы должны воевать за Сирию... А Асад защищал свою землю от нашего врага? Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, согласится со мной, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что все они отлично справляются, ведь мы в 7000 милях оттуда", - написал Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии Турция освободила из плена 785 боевиков ИГИЛ.