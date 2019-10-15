Анна Седокова, украинская поп-певица, экс-участница группы "Виа Гра" и так же бывшая жена игрока киевского Динамо Валентина Белькевича не устает радовать поклонников своими горячими кадрами.

В stories своего Instagram поп-дива выложила очень сооблазнительное видео с курорта. Анна Седокова предстала перед своими подписчиками в кокетливой шляпке, и очень провокативном топике, который едва удерживает мощный бюст певицы.

Так же очень трудно не заметить пухлые губы певицы.

Анна Седокова на отдыхе, фото: instagram.com/stories/annasedokova

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экс-солистка "Виагры" Седокова опубликовала видео, где она облизывает полуголую девушку.

Так же мы рассказывали, что Анна Седокова больше не скрывает гигантского любовника, которого увела из семьи.