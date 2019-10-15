Регулярные военные подразделения сирийской армии выдвинулись на север страны и могут вступить в столкновения с турецкими частями, которые проводят спецоперацию против курдов по приказу Реджепа Эрдогана.

О новом витке эскалации напряженности сообщает BBC.

Государственные СМИ Сирии передают, что поддерживаемые Россией сирийские войска вошли в город Манбидж в рамках договоренности, достигнутой с курдскими силами, ранее связанными с США. Последний раз армия Асада была в Манбидже в 2012 году.

Тем временем турецкие войска и ее сирийские союзники собирались возле города, чтобы продолжить наступление с целью вытеснить курдские силы из пограничного региона.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Турция отчиталась о первых потерях во время сирийской операции.