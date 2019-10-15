Неизвестные в Черновицкой области надругались над могилами двух погибших участников антитеррористической операции, срезав на них украинские флаги, передает УНИАН.

По словам жителей села Банилов ижницкого района, данный инцидент произошел в ночь на 14 октября на территории сельского кладбища. Флаги был срезаны с могил погибших бойцов АТО Ивана Дияконюка и Александра Колотило.

По словам жителей Банилова, родственники погибших участников АТО обнаружили срезанные флаги на могилах сегодня утром, 14 октября. Вблизи двух могил злоумышленники оставили только деревянные шесты от флагов.

Как сообщается, родственники погибших написали заявления в полиции. В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области сообщили, что по данному факту правоохранители внесли сведения в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Кроме того, в полиции добавили, что пока причастные лица к совершению правонарушения не найдены. Александр Колотило и Иван Дияконюк погибли в 2014 году в Луганской области во время выполнения боевых задач.

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