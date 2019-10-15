В понедельник, 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, подопечные тренеров штаба Андрея Шевченко из футбольной сборной Украины в чудесной встрече с командой Португалии на НСК Олимпийский победили со счетом 2:1. Голы забивали Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Криштиану Роналду.

Сборная Португалии, которая имеют статус действующих чемпионов Европы и победителей Лиги Наций, была обыграна впервые со времен чемпионата мира 2018 в России.

Игроки и тренерский штаб сборной Украины прошли в финальную, летнюю часть Чемпионата Европы с первого места в группе "В". Досрочно.

Как это было:

Первая сорокапятиминутка:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Вторая сорокапятиминутка:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Жеребьевка группового этапа ЧЕ-2020 назначена на 30 ноября в Бухаресте.

Напомним положение команд в группе "В": Разрыв между сборными Сербии и Португалии составляет 1 балл. Подопечных Фернанду Сантуша ждут Литва и Люксембург, а команды Сербии - Люксембург и в последнем туре в Белграде - сборная Украины.