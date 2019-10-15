Украинским гражданам, которые находятся в Барселоне, из-за ухудшения ситуации советуют избегать массовых скоплений людей, а также не посещать центр города и туристические локации. Об этом сообщили в Генконсульстве Украины в Барселоне в Facebook.

"Вниманию граждан Украины, которые находятся в Барселоне! В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций", - говорится в сообщении.

Также в консульстве добавили, что учитывая, что международный аэропорт El Prat (г. Барселона) частично заблокирован манифестантами, возможны задержки/отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине. "Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт", - говорится в сообщении.

Кроме того, в консульстве порекомендовали неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, в том числе, иметь при себе оригиналы паспортов.

Скриншот: Facebook/Consulado General de Ucrania en Barcelona

Как сообщалось, в главном городе испанского региона Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде городского аэропорта El Prat на фоне решения Верховного суда Испании о вынесении приговора лидерам сепаратистских движений Каталонии. Кроме того, в городе Жирона демонстранты заблокировали железную дорогу.

Напомним, политиков, причастных к организации референдума о независимости Каталонии, Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам тюремного заключения - от 9 до 13 лет.

Также мы сообщали, что в Европарламент прошел лидер каталонских сепаратистов Пучдемон.