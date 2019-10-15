По словам двух греческих митрополитов Серафима Кифирского и Антикифирского и Серафима Пирейского, архиерейский собор Элладской православной церкви не признает автокефалии "новой церкви" Украины, несмотря на официальное заявление, которое было сделано по итогам собора, и назвали решения недействительными, передает РИА Новости.

Как сообщается, Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины.

Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.

Семь митрополитов предлагали отложить решение, говорится в пресс-релизе собора, опасаясь раскола в греческой церкви. Некоторые митрополиты указали на нарушение церковных канонов и объявили недействительной саму автокефалию, выданную раскольникам в украинской церкви. В обсуждении участвовали 33 архиерея. На соборе присутствовали 69 митрополитов, всего в греческой церкви 81 митрополит. Собор, в частности, ссылался на решения Постоянного Синода церкви.

Митрополит Кифирский Серафим в субботу распространил заявление, согласно которому патриарх имеет право давать автокефалию только тем епархиям, которые находятся под его юрисдикцией. Ни одна из поместных церквей не признает "автокефальную церковь Украины" и считает единственной канонической церковью ту, которую возглавляет канонический митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.



По словам Серафима, то, что Украина на протяжении 300 лет является канонической территорией РПЦ, записано во всех документах и во всех диптихах греческой церкви. Он сообщил, что против принятия решения были и не выступавшие на соборе митрополиты.

"К сожалению, общественность получила недостоверные новости и информацию о том, что только семь митрополитов были не согласны с признанием новой "автокефалии", а все остальные выступили за него. Это большая ошибка, и я хочу верить, что это было не целенаправленно, а из-за недосмотра. Потому что большинство присутствующих не брали слова, но это, как мы знаем, не означает, что они являются сторонниками новой "автокефалии", - написал митрополит Кифирский на сайте своей митрополии.

"И другая большая ошибка заключается в том, что молниеносно было опубликовано, что было принято решение о признании украинской "автокефалии", и начали поступать поздравительные послания высокопоставленных лиц", - отметил Серафим.

По его словам, решение не принималось. "Поскольку не было принято настоятельное требование митрополита Кесарианийского Даниила провести открытое голосование, если мы хотим получить положительное решение за автокефалию, такое решение не было принято", - заявил митрополит.



Он добавил, что в церкви решения принимаются голосованием: либо поднятием рук, либо открыто, либо тайно, либо путем тайного опроса всех заседающих.

"Может, и было достаточно голосов за автокефалию, но значительным было и количество тех, кто выступал против, а также и тех, кто молчаливо поддержал вторых", - заявил митрополит Кифирский.

Митрополит Серафим обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму с просьбой не спешить и не создавать критическую ситуацию, и не упоминать на совместном богослужении "предстоятеля" новой "автокефалии" до того, пока не пройдет общеправославное обсуждение этой "сложной и взрывоопасной канонической и экклезиологической проблемы".

С заявлением по украинской проблеме выступил также митрополит Пирейский Серафим. В своем письме после собора он написал, что все решения Константинопольского патриархата в отношении бывших клириков Русской православной церкви являются недействительными, также недействительным является так называемый "объединительный съезд", а значит, недействительным является и предоставление режима автокефалии несуществующей "церковной" структуре.



Митрополит Пирейский заявил, что на архиерейском соборе не рассматривалось мнение других автокефальных поместных православных церквей и не оценивались возможные последствия для единства церкви, разрыв общения с Русской церковью и возможное признание ею старостильной церкви Греции.

"Одновременно я ответил председателю синодальной комиссии по каноническим вопросам, что митрополит Онуфрий не имел никакой возможности присутствовать на "объединительном соборе", как блаженнейший архиепископ Афинский не мог бы служить вместе с самозванным "архиепископом Афинским" Парфениосом Везиреасом, отлученным дьяконом греческой церкви", - пишет митрополит.

Серафим Пирейский предлагает созвать всеправославный собор, чтобы "установить мир на многострадальной земле" Украины.

Напомним, внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви под председательством архиепископа Иеронима 12 октября принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ).

Также мы писали, что в РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Греческой церковью.