Сегодня президент Зеленский побывал в зоне проведения ООС. "Шестой" глава Украины прилетел в одно из самых "проблемных" мест – под Авдеевку, где последние четыре года происходили самые жестокие обстрелы и встречные бои.

Впрочем, уже более месяца здесь относительно "спокойно" - если не считать интенсивные снайперские перестрелки и редкие прилеты "тяжелых" мин. Президента доставили под Авдеевку на вертолете, время прилета заранее не объявляли, поэтому журналистам и военным пришлось ожидать визита Зеленского несколько часов.

Меры безопасности были соответствующими – вдоль предполагаемого прохода президента к месту награждения военных (такова была цель визита), были заранее расположены скрытые "лежки" снайперов.

Впрочем, после прилета президента все пошло несколько не по шаблону – Зеленский выбрал другую дорогу и пошел несколькими десятками метрами в стороне. Приведя в ужас охрану и военных.

"Помимо этого Зеленский был в белоснежной рубашке, что несколько шокировало военных – слишком хорошая цель для диверсантов. Но все прошло хорошо, с той стороны в этот день не было ни одного выстрела", - рассказал "Стране" один из встречавших президента офицеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский с женой почтили память погибших защитников Украины, после этого президент поедет на Донбасс.

Также мы писали, что началось падение рейтинга Зеленского.