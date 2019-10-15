Во время марша "Нет капитуляции", который проходил сегодня на Майдане Независимости в Киеве, один из участников акции нес в руках средневековый меч. Соответствующее видео опубликовал на своей странице Вячеслав Балицкий.

Как видно на записи, мужчина в военной форме идет по улице вместе с другими участниками акции, выкрикивая лозунги. В руках у него оголенный меч, который он положил на плечо. На вопрос автора видео, поступило ли это новое вооружение для армии, мечник ответил "так точно".

"Судя по всему идут брать Иерусалим", - предположил авто поста под видео.

Видео: Facebook/Вячеслав Балицкий

Ранее сообщалось, что националисты во время марша в Киеве выкрикивали советский лозунг .

Также мы писали, что в толпе участников марша "Нет капитуляции!" исполнили любимую песню неонацистов.