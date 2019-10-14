Чтобы избежать обвинений в адрес Украины в срыве формулы Штайнмайера, украинцы должны быть честными перед собой по поводу средств, которые могут привести к миру.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях Комитета Европарламента по иностранным дела.

По его словам, именно правительство должно предложить народу лучшие варианту решения.

"Эта "формула Штайнмайера "была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее. Это болезненный компромисс, и мы знаем, почему сказанное каждое слово против этого. Но вместе с этим, мы надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя уже так далеко, чтобы это помешало нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем оно уже есть", - сказал Пристайко.

Он подчеркнул: для того чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей - надо просто быть честными перед собой и перед своим народом.

"Если мы о чем-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. Если для народа это приемлемая цена - мы это делаем. Если нет - мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам - если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию, и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все - перед украинским народом. Но правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным", - сказал министр иностранных дел Украины.

Как писала "Страна", президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о разведении сил возле Золотого и Петровского на Донбассе.

По словам Президента, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

Как заявил Зеленский, в новом законе не будет пересечена ни одна "красная линия" и "не будет никогда никакой капитуляции".

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, связанная с безопасностью. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах 1 и 6 октября.