Сборная Украины на первых минутах открыла счет в игре с Португалей, которая станет решающей в определении команды, что поедет на чемпионат Европы 2020 года из группы В.

Уже на 6-й минуте встречи после поданного Марлосом углового Сергей Кривцов пробил по воротам гостей, но голкипер сборной Португалии не удержал мяч, отбив его точно на ногу форварда сборной Украины Романа Яремчука, который оказался расторопнее всех в чужой штрафной - 1:0!

Как сообщалось, главный тренер сборной Украины в игре с Португалией может бросить в бой свежие силы.

Также "Страна" публиковала все результаты матчей и положение команд в группе В отбора на Евро-2020, где играет сборная Украины.