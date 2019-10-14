В популярном курорте Запорожской области Кирилловке наблюдается нашествие кивсяка - разновидности многоножки. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Кивсяк - это вредитель культурных растений.

По словам местного жителя, нашествие червей началось после того, как владельцы не обрабатываемых земельных участков перестали косить сорную траву.

Видео: YouTube/ РИА Мелитополь

Жители Кирилловки просят руководство территориальной громады принял меры по отношению к владельцам участков, который скупают их для перепродажи и не уделяют должного внимания уборке.

Третий год подряд черви все лето размножаются в листьях и траве, распространяются по округе. Причем с каждым годом их становится все больше.

Кивсяк не любит солнца и становится активным в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки едят корни растений и корнеплоды: морковь, свеклу, редис.

Ранее "Страна" писала о жалобах жителей города Арциз в Одесской области, не довольных качеством воды из кранов, в которой даже обнаружили червей.

Мы также рассказывали, что в прошлом году Запорожской области угрожало массовое нашествие полевых мышей.