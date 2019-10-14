Страны Евросоюза четко поддерживают возможность проведения выборов на Донбассе только, если Россия выведет военные формирования и будет восстановлен контроль Украины на границе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по результатам встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в понедельник в Люксембурге, передает Укринформ.

"Все министры, как один, говорили, в понимании той «формулы Штайнмайера», которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - Ред.), что это не должно быть вопреки украинскому законодательству, не должно быть вопреки высоким стандартам ОБСЕ. Эти выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - пояснил ситуацию глава МИД Украины.

Кроме того, Пристайко заявил, что министры иностранных дел договорись поддерживать связь, чтобы урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Также министр отметил, что договорился о взаимодействии и первых шагах со следующим высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем продолжать курс Украины на европейскую интеграцию.

"Украина продолжит избранный курс, который зафиксирован в Конституции. Реформы в государстве, которые являются сложными, быстрыми, болезненными, поддержаны Евросоюзом. Вместе с тем европейская сторона указывает на необходимость соблюдения правильности процедур, учета интересов всех участников украинской политической жизни", - подчеркнул Пристайко.

Ранее сообщалось, что встречу в "нормандском формате" могут провести в ноябре.

Также мы писали, что Пристайко заявил о кипрском сценарии для Донбасса, если не договоримся с Россией.