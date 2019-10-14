Украина не даст согласия на федерализацию своих территорий, в качестве условия урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

"У Украины есть четкие "красные линии". Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

По его словам, должен быть полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований. Кроме того, необходимо восстановить контроль Украины над государственной границей.

Ранее Пристайко сообщил, что встречу в "нормандском формате" могут провести в ноябре - Пристайко.

Также мы писали, что Пристайко в Люксембурге и Брюсселе встретится с министрами иностранных дел стран ЕС.