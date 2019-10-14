Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира, одесситка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от турнира "ВТБ Кубок Кремля" и планами на конец сезона. Об этом она рассказала в интервью, которое цитирует сайт "Чемпионат".

Теннистистка призналась, что сейчас у нее прекрасное настроение из-за того, что она прошла квалификацию в Китае.

"Настроение у меня боевое. Сегодня у меня хорошие новости, что я квалифицировалась в Шэньчжэнь, поэтому настроение хорошее", - сказала Свитолина.

По ее словам, на каждой игре она привыкла выкладываться на 100% и надеется, что ее усилия вознаградятся - она выиграет титул.

"Каждый матч для меня здесь важен, каждый матч особый, и на каждый надо выкладываться как на последний. Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете", - заявила спортсменка.

Последний год выдался у звезды корта нелегким: было сыграно много турниров, была "гонка в Шэньчжэне". К тому же она чувствовала давление по поводу попадания в топ-8, что отняло у нее много психологических сил. Однако об отдыхе теннистистка пока не задумывается

"В этом году нет каких-то мыслей об отдыхе... И потом, я очень активный человек и не могу просто лежать в шезлонге и ничем не заниматься. Я буду в Европе, всё равно буду поддерживать форму. Я считаю, что атлет высокого уровня должен всегда поддерживать свою форму. Это будет просто небольшой перерыв от тенниса, но физически я всё равно буду заниматься, и мне нужно ещё до конца свою травму залечить, поэтому работа не заканчивается", - поделилась планами Свитолина.

Напомним, на Итоговый турнир WTA, где сыграют восемь лучших теннисисток планеты по итогам года и который пройдет в китайском Шэньчжэне, Свитолина пробилась 11 октября.

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