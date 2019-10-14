Певица Ани Лорак работает над клипом на песню "Мы нарушаем" из нового альбома "За мечтой" и показала видеозапись съемочного процесса подписчикам в соцсети. Небольшой по продолжительности ролик звезда опубликовала в своем Instagram.

В клипе Лорак предстанет в белоснежном коротком платье с запахом, подпоясанным широким аксессуаром со змеиным принтом. На певице также надеты высокие ботфорты в тон платью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #МыНарушаем Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 14 Окт 2019 в 8:31 PDT

Видео: Instagram/ anilorak

Глаза певица спрятала за стильными солнцезащитными очками.

В комментариях поклонники называют Лорак "крутышкой", "куколкой", "бомбочкой" и "богиней". Многие признаются, что в новом альбоме певицы песня "Мы нарушаем" лучшая.

Ранее "Страна" рассказывала, как фаны Каролины устроили спор под одним из ее роликов по поводу предполагаемой беременности звезды.

Мы также показывали совместное фото Лорак с новым с бойфрендом.