Настя Каменских воспользовалась бабьим летом для жизнерадостной фотосессии
Украинская певица Настя Каменских устроила на киевской улице, освещенной по-летнему жарким солнцем, беззаботную фотосессию. Ее результаты артистка выложила в своем Instagram.
На одном снимке смеющаяся Настя прыгает навстречу фотографу (предположительно мужу Потапу, судя по его тени на тротуаре). Она одета в пестрое летнее платье, кожаную куртку и высокие сапоги.
"Сегодня ощущаю счастье по особенному..." - подписала этот снимок Каменских.
Фото: Instagram/ kamenskux
Второе фото - это селфи, на котором звезда по-лебединому изогнула шею и зажмурилась из-за яркого солнца.
"Что ж за деньки то такие сладкие", - гласит подпись под селфи.
Фото: Instagram/ kamenskux
Ранее "Страна" выкладывала фотографии Потоапа, на которых он запечатлел селфящуюся супругу.
Также мы писали о том, что Настя показала крупным планом свою пятую точку во время выступления.