Украинская певица Настя Каменских устроила на киевской улице, освещенной по-летнему жарким солнцем, беззаботную фотосессию. Ее результаты артистка выложила в своем Instagram.

На одном снимке смеющаяся Настя прыгает навстречу фотографу (предположительно мужу Потапу, судя по его тени на тротуаре). Она одета в пестрое летнее платье, кожаную куртку и высокие сапоги.

"Сегодня ощущаю счастье по особенному..." - подписала этот снимок Каменских.

Фото: Instagram/ kamenskux

Второе фото - это селфи, на котором звезда по-лебединому изогнула шею и зажмурилась из-за яркого солнца.

"Что ж за деньки то такие сладкие", - гласит подпись под селфи.

Фото: Instagram/ kamenskux

Ранее "Страна" выкладывала фотографии Потоапа, на которых он запечатлел селфящуюся супругу.

Также мы писали о том, что Настя показала крупным планом свою пятую точку во время выступления.