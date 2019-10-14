На должность нового главного тренера одесского футбольного клуба "Черноморец" вместо ушедшего в отставку Ангела Червенкова назначен 41-летний Остап Маркевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между ФК "Черноморец" и Маркевичем был заключен сегодня, 14 октября. Во вторник утром новый наставник будет представлен футболистам, у которых сегодня выходной день.

Остап Маркевич. Фото: chernomorets.odessa.ua

Остап Маркевич родился 4 апреля 1978 года в семье известного украинского тренера Мирона Маркевича. Он выступал за львовские "Карпаты-2". Был тренером в футбольной школе своего отца в Винниках, работал в структуре ФК "Вильяреал" (Испания). В 2016-2019 гг. тренировал "Вильяреал" (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года Маркевич-младший был главным тренером "Агробизнеса" (Волочиск).

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