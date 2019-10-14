Юрист Андрей Портнов призвал генпрокурора Руслана Рябошапку публично ответить на вопрос, как он собирается расследовать дело Майдана и почему над сотрудниками Беркута до сих пор продолжается суд. Об этом он сообщил в своем канале в Телеграме.

Он отметил, что в стране уже полтора месяца, как назначен главный прокурор, но до сих пор нет ни одного его действия по делу Майдана.

"Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосётся сам собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокациям убийств участников Майдана, хищениям оружия, захватам воинских частей и государственных учреждений.

Призываю Генерального прокурора публично ответить на вопрос, как он собирается дальше это расследовать, почему до сих пор не уволены функционеры майданного подразделения ГПУ и на каком основании продолжается суд над сотрудниками Беркута, в то время, как не расследованы обстоятельства остальных массовых убийств, совершенных организаторами Майдана", - написал Портнов.

По его словам, справедливым будет решение об амнистии сотрудников Беркута или симметричном расследовании и арестом активистов, которые участвовали в массовых убийствах.

"В этом вопросе справедливость может быть восстановлена либо амнистией и немедленным освобождением из зала суда сотрудников Беркута, либо симметричным расследованием и арестом ключевых участников массовых убийств со стороны так называемых активистов. Долго молчать на эту тему не получится, потому что мы будем шатать вашу будку", - отметил юрист.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1257

Ранее сообщалось, что Портнов обвинил Рябошапку в развале прокуратуры.

Также мы писали, что Портнов объяснил, почему требует отставки генпрокурора.