В столичном Доме футбола 14 октября состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором определяли место проведения финального матча Кубка Украины сезона 2019/2020. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Финальная встреча предварительно запланирована на 13 мая 2020 года.

Как сказано в сообщении, УАФ стремится расширить географию проведения в Украине топ-матчей, в том числе финала Кубка страны. Поэтому финалы четырех предыдущих турниров прошли во Львове, Харькове, Днепре и Запорожье. Такая позиция позволяет не только популяризировать футбол в регионах, но и улучшать футбольную инфраструктуру городов и арен, выбранных для проведения таких поединков.

Членам исполкома УАФ было предложено поддержать идею провести очередной финальный матч на Тернопольском городском стадионе. Председатель Тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик заверил, что такая инициатива предварительно получила поддержку областного центра на всех уровнях.

Стадион в Тернополе. Фото: ffu.ua

Учитывая, что в Тернополе год назад на высоком организационном уровне был проведен матч отбора женского чемпионата мира Украина - Венгрия (2:0), члены исполкома предварительно поддержали кандидатуру города. Но было принято решение в ближайшее время сформировать комиссию УАФ, которая в течение месяца будет изучать все детали организации матча. И только после ее отчета будет принято окончательное решение.

В июле "Страна" рассказывала о заседании Комитета стратегического развития Украинской ассоциации футбола, на котором было принято решение внедрить к февралю 2020 года завершить тестирование системы видеоповторов (VAR).

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