Мнения украинцев относительно пользы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 14 октября.

Как сообщается, 44% респондентов с той или иной степенью уверенности считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для нашей страны, 37% - что нет.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет со всех территорий кроме тех, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Ранее сообщалось, что в НБУ уточнили, что ситуация с Приватбанком не помешает Украине договориться с МВФ.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, как МВФ просит его "не влиять, но влиять" в суде по Приватбанку.