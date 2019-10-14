Турнирная таблица отбора на Евро-2020
Сегодня на киевском стадионе "Олимпийский" состоялся ключевой матч украинцев против сборной Португалии в матче восьмого тура квалификации Евро 2020.
Украина досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы после победы над действующими чемпионами континента - 2:1.
В группе В со старта сложилась не самая простая ситуация, когда украинцы сыграли вничью с португальцами и обыграли сербов. Спустя семь туров и шесть матчей украинская сборная выбилась в топ группы В с 16 очками. Португалия сыграла 5 матчей была на втором месте с 11 баллами. Третьей в таблице была Сербия - тоже 5 матчей и 7 очков. В матче против сборной Португалии 14 октября украинцев устраивала ничья (с любым счетом).
Вне зависимости от сегодняшнего результата подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть напряженный матч против сербов 17 ноября. И в этом случае украинцам хотя бы нужно не проиграть со счетом 5:0. Второе место в группе устраивает Украину, потому что сборная таким образом попадает на Евро-2020.
Отметим, что соперники Украины провели заключительные матчи шестого тура 10 сентября. Предсказуемые победы добыли сборная Португалии (действующие обладатели кубка) и Сербия, которая уверенно обыграла в гостях сборную Люксембурга - 3:1.
Сборная Украины дважды попадала в финальный тур Евро-2012 и Евро-2016, но выйти из группы так и не смогла. Финальная стадия ЕВРО-2020 впервые будет проходить в 12 странах Европы. В турнире примут участие 24 команды - по две сборные из каждой группы и 4 путевки для победителей групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.
1 тур 22.03
Люксембург – Литва - 2:1 (1:1)
Португалия – Украина - 0:0
2 тур 25.03
Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)
Португалия – Сербия - 1:1 (1:1)
3 тур 7.06
Литва – Люксембург - 1:1
Украина – Сербия- 5:0
4 тур 10.06
Сербия – Литва - 4:1
Украина – Люксембург - 1:0
5 тур 7.09
Сербия – Португалия - 2:4 (0:1)
6 тур 10.09
Литва – Португалия - 1:5 (1:1)
Люксембург – Сербия - 1:3 (0:1)
7 тур 11.10
Португалия – Люксембург - 3:0 (1:0)
8 тур 14.10
Украина – Португалия - 2:1 (2:0)
Литва – Сербия - 1:2 (0:0)
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Украина
|7
|6
|1
|0
|15-2
|19
|2. Португалия
|6
|3
|2
|1
|14-6
|11
|3. Сербия
|6
|3
|1
|2
|12-13
|10
|4. Люксембург
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|5. Литва
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
9 тур 14.11
Португалия – Литва
Сербия – Люксембург
10 тур 17.11
Люксембург – Португалия
Сербия – Украина