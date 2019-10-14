Сегодня на киевском стадионе "Олимпийский" состоялся ключевой матч украинцев против сборной Португалии в матче восьмого тура квалификации Евро 2020.

Украина досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы после победы над действующими чемпионами континента - 2:1.

В группе В со старта сложилась не самая простая ситуация, когда украинцы сыграли вничью с португальцами и обыграли сербов. Спустя семь туров и шесть матчей украинская сборная выбилась в топ группы В с 16 очками. Португалия сыграла 5 матчей была на втором месте с 11 баллами. Третьей в таблице была Сербия - тоже 5 матчей и 7 очков. В матче против сборной Португалии 14 октября украинцев устраивала ничья (с любым счетом).

Вне зависимости от сегодняшнего результата подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть напряженный матч против сербов 17 ноября. И в этом случае украинцам хотя бы нужно не проиграть со счетом 5:0. Второе место в группе устраивает Украину, потому что сборная таким образом попадает на Евро-2020.

Отметим, что соперники Украины провели заключительные матчи шестого тура 10 сентября. Предсказуемые победы добыли сборная Португалии (действующие обладатели кубка) и Сербия, которая уверенно обыграла в гостях сборную Люксембурга - 3:1.

Сборная Украины дважды попадала в финальный тур Евро-2012 и Евро-2016, но выйти из группы так и не смогла. Финальная стадия ЕВРО-2020 впервые будет проходить в 12 странах Европы. В турнире примут участие 24 команды - по две сборные из каждой группы и 4 путевки для победителей групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.

1 тур 22.03

Люксембург – Литва - 2:1 (1:1)

Португалия – Украина - 0:0

2 тур 25.03

Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)

Португалия – Сербия - 1:1 (1:1)

3 тур 7.06

Литва – Люксембург - 1:1

Украина – Сербия- 5:0

4 тур 10.06

Сербия – Литва - 4:1

Украина – Люксембург - 1:0

5 тур 7.09

Литва – Украина - 0:3 (0:2)

Сербия – Португалия - 2:4 (0:1)

6 тур 10.09

Литва – Португалия - 1:5 (1:1)

Люксембург – Сербия - 1:3 (0:1)

7 тур 11.10

Португалия – Люксембург - 3:0 (1:0)

Украина – Литва - 2:0 (1:0)

8 тур 14.10

Украина – Португалия - 2:1 (2:0)

Литва – Сербия - 1:2 (0:0)

Сборная И В Н П М О 1. Украина 7 6 1 0 15-2 19 2. Португалия 6 3 2 1 14-6 11 3. Сербия 6 3 1 2 12-13 10 4. Люксембург 6 1 1 4 5-11 4 5. Литва 7 0 1 6 5-19 1



9 тур 14.11

Португалия – Литва

Сербия – Люксембург

10 тур 17.11

Люксембург – Португалия

Сербия – Украина