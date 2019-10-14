В сети интернет появилась видеозапись с уличных камер наблюдения, на которой зафиксирован момент вчерашнего ДТП с участием кареты скорой помощи.

В аварии погибли два человека, а еще пятеро человек, в том числе дети, получили травмы.



Видео: Facebook/ KyivOperativ

В ролике видно, что скорая помощь едет на красный свет с включенными световыми сигналами. Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны ее пропустить, если увидят.

Автомобиль Peugeot ехал по другой дороге и даже не успел заметить огни и услышать сирену, а потому не сбавил скорость, проезжая перекресток.

В результате прошло столкновение, карета "скорой" перевернулась, а легковушку развернуло вокруг оси. В скорой погиб водитель, а фельдшер скончался по пути в больницу. В автомобиле Пежо травмы получила мать и двое детей.

Похожий случай уже был недавно в столице, когда Ford протаранил "скорую" на перекрестке.

А летом в Днепре "скорую" с медиками и пациентами опрокинул грузовик.