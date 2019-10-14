Спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали из озера на улице Подлипки в Киеве тушу коня. Об этом соощает на Facebook пресс-служба главного управления ГСЧС в столице.

12 октября в 22:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступил звонок о том, что в одном из озер в Дарницком районе столицы плавает туша коня.



Фото: Facebook/ DSNSKyiv

На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения. Как оказалось, труп животного плавал на поверхности воды на расстоянии 5 метров от берега.



Скриншот: Facebook/ DSNSKyiv

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели вытащили тушу на берег и передали ее владельцам.

В киевских озерах нередко находят тела утопленников-людей. Так, в сентябре нашли мертвую женщину в озерце на Теремках. А в июле спасатели достали из озера Верховина тело мужчины.