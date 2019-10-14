Большая часть украинцев (72%) выступает против снятия моратория на продажу земли. Об этом свидетельствую результаты опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 14 октября.

Как сообщается, если бы референдум о продаже земли состоялся в ближайшее воскресенье, то 55% украинцев проголосовали бы против продажи земли, 21% - за продажу, 12% не принимали бы участие в таком референдуме, еще 12% - не определились со своим мнением.

Таким образом, если брать во внимание ответы тех, кто принял бы участие в референдуме и определился, "против" проголосовали бы 72%, "за" - 28%.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет со всех территорий, кроме тех, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Ранее опрос КМИС показал, что в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к деятельности президента Украины Владимира Зеленского, а рейтинги лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко возросли.

Также мы писали, что украинскую землю после отмены моратория запретят продавать россиянам.