В Голосеевском районе Киева 14 октября произошло ДТП с участием автомобиля Fiat Doblo, в результате которого погиб велосипедист. Об этом сообщает сайт "Киев оперативный".

Авария случилась на улице Академика Заболотного. Как рассказал полицейским водитель автомобиля Fiat Doblo, он заезжал на эту улицу с Днепропетровского шоссе и пытался перестроиться из правого ряда левее - во вторую полосу. Внезапно автомобиль, ехавший впереди, резко принял вправо.

Водитель Fiat Doblo увидел перед собой велосипедиста, двигавшегося по правой полосе. Автомобилист применил экстренное торможение, однако не смог избежать наезда на велосипедиста.



Фото: espreso.tv

Пострадавшего велосипедиста забрала скорая помощь с тяжелыми травмами. По дороге в больницу он скончался.

На месте ДТП работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, выясняя обстоятельства трагедии.

Как сообщала "Страна", сегодня в Киеве на Лукьяновке врезалась в столб маршрутка с пассажирами.

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