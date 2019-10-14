Марш националистов 14 октября должен был стать "смотром войск" в рамках Штайнмайер-майдана против Зеленского. И был чреват эксцессами. По крайней мере слухи об этом активно ходили накануне акции. А силовики и сам Зеленский даже сделали специальное заявление с просьбой не поддаваться на провокации и не создавать "картинку для наших врагов".

Однако все прошло уже по отработанной ранее колее. На улицу вышло столько же участников, как и в другие годы в этот же день - в общей сложности до 10 тысяч человек.

То есть акции, как и предсказывала "Страна", достигли некоторого потолка. На них выходит националистический актив и некоторое количество сторонников экс-президента Порошенко. Но основная масса населения в стороне от протестов. Лозунги продолжать войну в стране популярностью не пользуются.

Да и сами праворадикалы, как оказалось, не монолитны в своем порыве. Так, националисты западноукраинского толка – "Свобода" и родственный ей "Сокол", "ОУН", "Карпатская сечь" - стартовали с маршем в 14:00. А "Нацкорпус" и "порохоботы" – двумя часами позже.

То есть у Тягнибока не хотят ассоциироваться активистами, когда-то близкими к Авакову и бывшему президенту.

Интересно, что сам "Нацкорпус" с недавних пор в союзе с "порохоботами" - хотя до выборов партия Билецкого активно преследовала Порошенко. Этот союз подтвердился и сегодня: акции "азовцев" и "Европейской солидарности" прошли вместе.

Правда, сам Порошенко на этот раз митинг не посетил даже под занавес: он был в Лондоне, где выступал на парламентской ассамблее НАТО.

Из тех, кто еще не пришел – снова националисты С14 и одесский радикал-убийца Сергей Стерненко, которого нынешняя власть выводит из-под уголовной ответственности. Видимо, успешно, раз "активист" уже дважды забывает прийти на акцию "против капитуляции", а по факту – против Зе.

Цель этой акции сегодня откровенно сформулировал экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Он призвал Зеленского прислушаться к "активному меньшинству", а не к большинству, которое его избрало.

Мол, большинство в странах пост-СССР всегда избирает тоталитарных лидеров, поэтому выбор этих "травмированных совком" людей не так важен.

"Выиграть выборы в Украине, еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет послевыборную жизнь страны. Иначе Майдан может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной", - написал он в Facebook.

То есть националисты не особо скрывают, что хотят прогнуть Зеленского под себя, не считаясь с тем, что об этом думают остальные украинцы.

Прогнуть – это свернуть всякое урегулирование на Донбассе и продолжать "священную войну" в ее нынешнем вялотекущем формате (идти на штурм Донецка, Луганска и Крымского перешейка никто не предлагает в виду очевидных катастрофичных последствий). Однако протесты "защитников Украины" не столь масштабны, чтобы Зеленский принимал этот ультиматум. А майдан образца 2014 года им пока собрать не удается: лозунги продолжения войны, как уже говорилось, в обществе непопулярны.

Очень показательна в этом плане ситуация в Золотом, где после шоу, которые устроили националисты 9 октября, сорвав разведение войск, сейчас тишь да гладь. "Активистов" (безоружных) там от силы осталось человек 20 и вряд ли они будут помехой для разведения войск, если власть примет политическое решение (подробнее репортаж "Страны" о текущей ситуации в Золотом можно прочитать здесь).

Примет ли такое политическое решение Зеленский? Примет ли он решение опереться на большинство украинцев и не обращать внимание на крики "активного меньшинства" под окнами своего Офиса (а если те попробует пойти на штурм, то пресечь это жестко и быстро)?

Или же пойдет по пути соглашательства с националистами?

Ответ на этот вопрос покажут шаги президента по разведению войск на Донбассе. Его, повторимся, остановили после Штайнмайер-майдана неделю назад.

Если в ближайшие дни этот процесс будет разблокирован – значит, у Зе не испугались сегодняшних ультиматумов.

Но пока все выглядет иначе, учитывая, как в команде президента пытаются понравиться и националистам, и порохоботам.

Чего стоит один поход премьера Алексея Гончарука на вечеринку с неонацистами - или извинения главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии перед сторонником Порошенко Муждабаевым, который еще весной предлагал расстреливать голосующих за Зеленского.

В этой же струе - показательное открытие Генпрокуратурй дела против адвоката Елены Лукаш. А также заявление известного юриста Андрея Портнова, что ГПУ фактически заблокировало расследование дел против Порошенко.

Ну и, наконец, постоянные намеки представителей Зе-команды, что формулу Штайнмайера, вполне может быть, никто и не будет реализовывать, так как Украина намерена выдвинуть Москве свои условия, на которые та не пойдет (в этом же духе звучат и заявления Зеленского о "плане Б", и Пристайко - о кипрском сценарии).

Были ли все эти заявления и действия лишь тактическими уступками националистам, чтоб сбить накал их сегодняшней акции и избежать эксцессов? Либо такое "соглашательство" с "активным меньшинством" станет и в дальнейшем основой политики новой украинской власти - увидим по ближайшим действия Зе-команды.

В первую очередь - по разведению (или не разведению) войск в Золотом и Петровском.

Чем может закончиться следование воли меньшинства Зеленский может увидеть на примере Петра Порошенко, которые победил уже в первом туре в 2014 году как президент мира, а через 5 лет позорно проиграл и президентские, и парламентские выборы. К слову, первые звоночки для Зеленского уже звучат. Так, по данным опроса КМИС, у него начал падать уровень одобрения действиями. Впервые с момента победы на выборах президента.