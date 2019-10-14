В октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к деятельности президента Украины Владимира Зеленского, а рейтинги лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко возросли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 14 октября.

Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Зеленского в октябре 66% (73% в сентябре).

Также упал уровень одобрения у премьер-министра Алексея Гончарука (с 17% до 10%) и спикера Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%).

При этом показатели Бойко увеличились до 24% в октябре с 20% в сентябре. Рейтинг Юлии Тимошенко вырос с 19% в сентябре до 23% в октябре.

Уровень позитивного отношения к лидеру партии "Голос" Вакарчуку остался неизменным - 25%.

Лидером по уровню негативного восприятия среди всех политиков остается Петр Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре - 64%).

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет со всех территорий кроме тех, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Ранее сообщалось, что в сентябре уменьшилось число украинцев, уверенных в правильном направлении движения Украины.

Также мы писали, что Зеленскому доверяют более 70% украинцев.