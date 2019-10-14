Во вторник, 15 октября, на всей территории Украины ожидается сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Абсолютно во всех регионах страны не предвидится никаких осадков - как ночью, так и днем. Синоптики обещают солнечный день, возможно, с небольшой облачностью.

Воздух днем прогреется в среднем до +21...+23 градусов Цельсия. А в Ужгороде так и вовсе ожидается +24. Прохладно будет только в Одесской области: +17...+19 градусов. Ночью температура упадет до +6...+9 на северо-западе и +8...+10 на юго-востоке.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 15 октября будет солнечным, с температурой +21...+23 градуса днем. Ночью столбик термометра опустится до +8...+10.

Как сообщала "Страна", синоптик Наталья Диденко пообещала бабье лето до конца этой недели.

А по народным поверьям сегодня осень уже встречается с зимой.